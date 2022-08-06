С 24 февраля в формате Рамштайн состоялось уже четыре конференции НАТО по координации военной поддержки Украины.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения Украина получает от стран НАТО рекордные объемы помощи.

Об этом заявил посол Польши в Киеве, сообщает Polska Times.

По словам посла, ни одно государство Североатлантического альянса не получало такой помощи, какую получает от стран этого объединения Украина, которая не входит в НАТО.

С 24 февраля в формате Рамштайн состоялось уже четыре конференции НАТО по координации военной поддержки Украины.

"Это беспрецедентно. Ни одно государство НАТО никогда не получало такой помощи, как Украина, не входящая в НАТО. Это касается и самого углубленного разведывательного и спутникового обеспечения, а также обучения украинских солдат на полигонах в Великобритании, Польше, США и других странах", – отметил он.

Посол также отметил, что Украине понадобится поддержка на долгие годы вперед.

"Нужны дальнейшие усилия, пока Украина не выстоит против нападения, а затем поддержка на долгие годы вперед в процессе восстановления. Если демократический мир перестанет поддерживать Украину, это покажет другим агрессорам, "что политика попрания международного права окупается", - отметил сказал Цихоцкий.

На вопрос, верит ли он в победу Украины в этой войне, посол ответил – "да я и не сомневаюсь".

"Если не произойдет какой-то непонятный поворот, который заставит Запад перестать поддерживать Украину и наказывать Россию санкциями, мне сложно даже придумать причину, по которой это может не произойти. Украина будет защищаться. Это только вопрос времени, масштабов жертв и разрушений", – подытожил он.

Война в Украине и позиция НАТО:

Согласно списку НАТО семь стран-членов еще не достигли официального согласия относительно вступления Финляндии и Швеции - это Чехия, Греция, Венгрия, Португалия, Словакия, Испания и Турция.

Отмечается, что самая жесткая позиция у Турции, которая требует активизировать экстрадицию десятков оппонентов правительства, которых она называет "террористами", из обеих стран, в обмен на поддержку их вступления в Альянс. Турция заявила, что в этом месяце специальный комитет встретится с представителями властей Финляндии и Швеции, чтобы оценить, соблюдаются ли эти две страны ее условий.

28 июля Россия снова угрожала Финляндии и Швеции из-за вступления в НАТО.

4 августа 2022 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя допустить, чтобы Россия одержала победу в войне, которую она развязала против Украины.

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