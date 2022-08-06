Украине понадобится поддержка на долгие годы вперед / фото president.gov.ua

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения Украина получает от стран НАТО рекордные объемы помощи.

Об этом заявил посол Польши в Киеве, сообщает Polska Times.

По словам посла, ни одно государство Североатлантического альянса не получало такой помощи, какую получает от стран этого объединения Украина, которая не входит в НАТО.

С 24 февраля в формате Рамштайн состоялось уже четыре конференции НАТО по координации военной поддержки Украины.

"Это беспрецедентно. Ни одно государство НАТО никогда не получало такой помощи, как Украина, не входящая в НАТО. Это касается и самого углубленного разведывательного и спутникового обеспечения, а также обучения украинских солдат на полигонах в Великобритании, Польше, США и других странах", – отметил он.

Посол также отметил, что Украине понадобится поддержка на долгие годы вперед.

"Нужны дальнейшие усилия, пока Украина не выстоит против нападения, а затем поддержка на долгие годы вперед в процессе восстановления. Если демократический мир перестанет поддерживать Украину, это покажет другим агрессорам, "что политика попрания международного права окупается", - отметил сказал Цихоцкий.

На вопрос, верит ли он в победу Украины в этой войне, посол ответил – "да я и не сомневаюсь".

"Если не произойдет какой-то непонятный поворот, который заставит Запад перестать поддерживать Украину и наказывать Россию санкциями, мне сложно даже придумать причину, по которой это может не произойти. Украина будет защищаться. Это только вопрос времени, масштабов жертв и разрушений", – подытожил он.

Война в Украине и позиция НАТО:

Согласно списку НАТО семь стран-членов еще не достигли официального согласия относительно вступления Финляндии и Швеции - это Чехия, Греция, Венгрия, Португалия, Словакия, Испания и Турция.

Отмечается, что самая жесткая позиция у Турции, которая требует активизировать экстрадицию десятков оппонентов правительства, которых она называет "террористами", из обеих стран, в обмен на поддержку их вступления в Альянс. Турция заявила, что в этом месяце специальный комитет встретится с представителями властей Финляндии и Швеции, чтобы оценить, соблюдаются ли эти две страны ее условий.

28 июля Россия снова угрожала Финляндии и Швеции из-за вступления в НАТО.

4 августа 2022 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя допустить, чтобы Россия одержала победу в войне, которую она развязала против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: