На шестом месяце полномасштабного российского вторжения Украина получает от стран НАТО рекордные объемы помощи.
Об этом заявил посол Польши в Киеве, сообщает Polska Times.
По словам посла, ни одно государство Североатлантического альянса не получало такой помощи, какую получает от стран этого объединения Украина, которая не входит в НАТО.
С 24 февраля в формате Рамштайн состоялось уже четыре конференции НАТО по координации военной поддержки Украины.
"Это беспрецедентно. Ни одно государство НАТО никогда не получало такой помощи, как Украина, не входящая в НАТО. Это касается и самого углубленного разведывательного и спутникового обеспечения, а также обучения украинских солдат на полигонах в Великобритании, Польше, США и других странах", – отметил он.
Посол также отметил, что Украине понадобится поддержка на долгие годы вперед.
"Нужны дальнейшие усилия, пока Украина не выстоит против нападения, а затем поддержка на долгие годы вперед в процессе восстановления. Если демократический мир перестанет поддерживать Украину, это покажет другим агрессорам, "что политика попрания международного права окупается", - отметил сказал Цихоцкий.
На вопрос, верит ли он в победу Украины в этой войне, посол ответил – "да я и не сомневаюсь".
"Если не произойдет какой-то непонятный поворот, который заставит Запад перестать поддерживать Украину и наказывать Россию санкциями, мне сложно даже придумать причину, по которой это может не произойти. Украина будет защищаться. Это только вопрос времени, масштабов жертв и разрушений", – подытожил он.
Война в Украине и позиция НАТО:
Согласно списку НАТО семь стран-членов еще не достигли официального согласия относительно вступления Финляндии и Швеции - это Чехия, Греция, Венгрия, Португалия, Словакия, Испания и Турция.
Отмечается, что самая жесткая позиция у Турции, которая требует активизировать экстрадицию десятков оппонентов правительства, которых она называет "террористами", из обеих стран, в обмен на поддержку их вступления в Альянс. Турция заявила, что в этом месяце специальный комитет встретится с представителями властей Финляндии и Швеции, чтобы оценить, соблюдаются ли эти две страны ее условий.
28 июля Россия снова угрожала Финляндии и Швеции из-за вступления в НАТО.
4 августа 2022 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя допустить, чтобы Россия одержала победу в войне, которую она развязала против Украины.
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