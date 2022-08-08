Американские сенаторы добавили, что будут подталкивать Конгресс к принятию этого решения "независимо от того, поддерживает его президент Джо Байден или нет".

Американские сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия) призвали администрацию президента Джо Байдена признать Россию спонсором терроризма в ответ на ее вторжение в Украину.

Сенаторы в эфире канала CNN подчеркнули, что будут подталкивать Конгресс к принятию этого решения "независимо от того, поддерживает его президент Джо Байден или нет".

Они отметили, что признание России страной-спонсором терроризма должно быть сделано либо президентом, либо Конгрессом. Оба сенатора сказали, что Байден должен усилить давление на Владимира Путина и продолжать помогать Украине в условиях продолжающегося вторжения.

"Я надеюсь, что президент решит принять эту позицию добровольно, и он не снимает ее со стола в отношении спонсируемого государством терроризма", - сказал Блюменталь.

Линдси Грэм призвал администрацию Байдена сотрудничать с Конгрессом по признанию России государством-спонсором терроризма, но отметил, что Конгресс будет продвигать это решение независимо от этого.

"Я хотел бы работать с администрацией Байдена. Но независимо от того, нужно ли нам принять законодательство, чтобы это произошло, мы готовы это сделать. Я призываю администрацию действовать сейчас", - сказал Грэм.

Оба сенаторы также поддержали визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань и связали американскую поддержку этого острова с влиянием американской помощи Украине в борьбе с вторжением России.

"Китай наблюдает за тем, что мы делаем в Украине, рассматривая возможные действия в соседнем Тайване", - сказал Блюменталь.

"Ей нужно было поехать, я рад, что она поехала. Если бы она не поехала, какой бы это был сигнал иранцам и русским?", - добавил Грэм.

Как сообщал УНИАН, 3 мая к Конгрессу США обратилась Верховная рада Украины с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма. С таким же призывом к мировому сообществу регулярно обращаются президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба.

21 июля спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выступила с требованием к госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма, в обратном случае Конгресс сам примет такое решение.

27 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, которая призывает Государственный департамент признать Россию государством-спонсором терроризма.

Президент поблагодарил американских сенаторов, которые единогласно одобрили резолюцию. Глава государства подчеркнул, что никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия, и нет никакой рациональной причины, чтобы юридической реакции на это не было.

Отметим, что Государственный департамент США ответственен за внесение государств в список стран-спонсоров терроризма, которые, по мнению госсекретаря, неоднократно поддерживали террористические акты по всему миру. Санкции, которые вводятся в отношении таких государств, включают в себя ограничения на получение помощи от США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и иные ограничения.

Сейчас в американском списке стран-спонсоров четыре государства: Сирия, Иран, Куба и Северная Корея.

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