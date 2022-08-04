Он отметил, что "то, что происходит в Украине, является ужасным, но было бы гораздо хуже, если бы была война между Россией и НАТО".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя допустить, чтобы Россия одержала победу в войне, которую она развязала против Украины, и что стало самой большой угрозой безопасности Европы со времен Второй мировой войны.

Как сообщает Радио Свобода, Столтенберг, выступая в Норвегии, сегодня, 4 августа, сказал, что Альянсу и его странам-членам, возможно, придется продолжать поддерживать Украину оружием и другой помощью в течение длительного времени, чтобы не дать России одержать победу в неспровоцированном вторжении в Украину.

"В наших интересах, чтобы такая агрессивная политика не увенчалась успехом... Это наиболее опасная для Европы ситуация со времен Второй мировой войны", - сказал он, добавив, что "то, что происходит в Украине, является ужасным, но было бы гораздо хуже, если бы была война между Россией и НАТО".

Столтенберг подтвердил решимость Альянса защищать всех 30 стран-членов.

"Если президент (Владимир) Путин хотя бы подумает сделать что-то подобное со страной НАТО, как он это сделал с Грузией, Молдовой или Украиной, то сразу будет задействован весь НАТО", - подчеркнул генсек.

Отмечается, что война в Украине заставила Финляндию и Швецию добиваться членства в НАТО, и сейчас эту просьбу ратифицировали 23 из 30 государств-членов, включая США.

"Это не только нападение на Украину, независимое демократическое государство с населением более 40 миллионов человек, это также нападение на наши ценности и миропорядок, к которому мы стремимся", - сказал глава НАТО о войне.

После вторжения России в Украину две традиционно нейтральные скандинавские страны, Финляндия, которая имеет с Россией общую границу длиной более 1000 км, и Швеция подали заявки на быстрое вступление в НАТО.

Согласно списку НАТО семь стран-членов еще не достигли официального согласия относительно вступления Финляндии и Швеции - это Чехия, Греция, Венгрия, Португалия, Словакия, Испания и Турция.

Отмечается, что самая жесткая позиция у Турции, которая требует активизировать экстрадицию десятков оппонентов правительства, которых она называет "террористами", из обеих стран, в обмен на поддержку их вступления в Альянс. Турция заявила, что в этом месяце специальный комитет встретится с представителями властей Финляндии и Швеции, чтобы оценить, соблюдаются ли эти две страны ее условий.

Напомним, в РФ снова угрожают Финляндии и Швеции из-за вступления в НАТО.

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