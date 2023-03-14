Будет ли он говорить с лидером КНР в ближайшее время, Байден ответил "да".

Президент США Джо Байден расчитывает поговорить с лидером КНР Си Цзиньпином "в ближайшее время", сообщает Reuters.

Телефонный разговор пройдет после обнародования подробностей крупного соглашения США по подводным лодкам с Великобританией и Австралией, направленного на противодействие Китаю.

На вопрос на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Сан-Диего, не беспокоится ли он о том, что Китай расценит сделку по подводным лодкам AUKUS как агрессию, Байден ответил "нет".

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Будет ли он говорить с лидером КНР в ближайшее время, Байден ответил "да", но на другой вопрос, сообщит ли он журналистам, когда они будут разговаривать, он ответил "нет".

Соглашение AUKUS о предоставлении Австралии атомных подводных лодок направлено на противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, и Пекин осудил его как незаконный акт распространения ядерного оружия.

Отношения Китая, США и Украины – последние новости

Байден в середине февраля заявил, что планировал переговорить с Си Цзиньпином об обнаруженных у военных объектов США "китайских шарах-разведчиках". Дискуссии по поводу того, принадлежали ли шары действительно китайской разведке, ухудшили и без того напряженные отношения между странами.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявлял, что США хотят восстановить регулярные контакты с Китаем, и Байден рассчитывает поговорить с Си по телефону.

"Конкуренция требует диалога и дипломатии. Мы призываем КНР (Китайскую Народную Республику) упорядочить способы общения на высшем уровне", — сказал Салливан небольшой группе репортеров на прошлой неделе, имея в виду Китай, обсуждая AUKUS.

На вопрос, когда может состояться звонок Си, Салливан ответил: "Когда Народный конгресс завершится и правительство, включая президента, вернется к работе в Пекине, президент (США) ожидает возможности поговорить по телефону".

The Wall Street Journal накануне сообщил, что Си планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала вторжения РФ 24 февраля 2022 года. В сообщении говорилось, что этот звонок, вероятно, состоится после визита Си в Москву на следующей неделе для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В понедельник Салливан сказал, что Вашингтон публично и в частном порядке поощрял Си к разговору с Зеленским, чтобы они услышали "не только российскую точку зрения" на войну. Салливан добавил, что Украина не подтвердила телефонный разговор между Си и Зеленским.

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