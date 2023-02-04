В этот раз воздушный объект появился в небе над Латинской Америкой.

Пентагон сообщил о появлении еще одного разведывательного воздушного шара китайцев. Его заметили над Латинской Америкой. Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, которого цитирует CNN.

"Мы видим сообщение о воздушном шаре, пролетевшем над Латинской Америкой. Мы считаем, что это еще один китайский воздушный шар для наблюдения", – заявил спикер.

Райдер не указал точного местоположения шара, но заверил, что пока нет признаков его движения в сторону США.

Китайский и российский шпионаж против США

Накануне Пентагон заявил, что над территорией северной части США появился огромный воздушный шар. Выяснилось, что воздушный объект принадлежит Китаю и, по всей видимости, выполняет шпионскую миссию. Военные США решили не сбивать объект, так как он не представляет никакой явной угрозы.

В январе Береговая охрана США сообщила, что российское судно-шпион уже несколько недель проявляет подозрительную активность вблизи Гавайского архипелага. Там находится одна из крупнейших баз американского военного флота.

В конце прошлого года США запретили продажу оборудования Huawei и ZTE на своей территории. Власти страны опасаются, что Пекин может использовать китайские компании для шпионажа за американцами.

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