В этом партнерстве есть некоторые ограничения, объяснили они.

Правительство Китая все больше убеждается, что может стать выдающейся державой в Азии и крупной державой в мире только за счет ослабления влияния США.

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что одной из причин укрепления партнерских отношений Китая и России является то, что Пекин хочет ослабить влияние США. "Китайская Народная Республика, которая все больше бросает вызов Соединенным Штатам в экономическом, технологическом, политическом и военном отношении во всем мире, остается нашим беспрецедентным приоритетом", - цитирует ее The New York Times.

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На слушаниях в сенатском комитете по разведке Хейнс спросили, являются ли отношения между Китаем и Россией "временным браком по расчету" или "долгосрочной любовной связью". Она ответила, что это не просто временное партнерство, однако у него есть некоторые ограничения. "Мы не видим, чтобы они стали союзниками, как мы с союзниками по НАТО", - объяснила она.

В докладе говорится, что Китай будет продолжать относиться к России как к важной стратегической державе, несмотря на критику.

Хейнс назвала Китай самым серьезным и последовательным соперником США в области разведки. Они считают, что вооруженные силы Китая хотят стать к 2027 году достаточно мощными, чтобы предотвратить любое вмешательство США в вооруженный конфликт на Тайване.

По данным американской развдеки, Китай стремится расширить свой ядерный арсенал и строит сотни новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет. "Пекин не заинтересован в соглашениях, которые ограничивают ядерные вооружения, и не пойдет на переговоры, закрепляющие преимущества США или России", — говорится в отчете.

Отношения США и Китая

Несмотря на то, что в начале года МИД Китая объявил о заинтересованности улучшений отношений с США, в последние месяцы отношения между ними ухудшаются.

В начале февраля в воздушном пространстве США сбили огромный китайский воздушный шар или аэростат. В Минобороны сказали, что Китай отклонил запрос о телефонном разговоре с ними. Похожие инциденты с неопознанными объектами в небе повторялись несколько раз.

В США также предостерегали Китай от оказания летальной военной помощи России, предупреждая о "красных линиях". Позже Си Цзиньпин обвинил Вашингтон в организации "кампании по подавлению Китая".

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