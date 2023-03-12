В Китае раскритиковали планы трех стран и заявили, что они должны "делать больше вещей, которые будут способствовать региональному миру и стабильности".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак полетел в США в воскресенье, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Целью встречи является согласование окончательных деталей соглашения о подводных лодках, направленного на противодействие Китаю (AUKUS).

Об этом пишут Reuters и Bloomberg. Ожидается, что на встрече в Сан-Диего 13 марта будут приняты решения относительно дальнейших шагов Австралии по получению атомных подводных лодок.

В понедельник Великобритания также опубликует обновленную информацию о своей безопасности, обороне и внешней политике, известную как "Комплексный обзор", в котором будет указано, как Лондон будет реагировать на растущие угрозы в мире. По данным офиса Сунака, обновление "Комплексного обзора обороны и безопасности" будет содержать серьезные риски со стороны России Владимира Путина, а также растущую угрозу со стороны Китая.

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В субботу, 11 марта, Риши Сунак высоко оценил альянс AUKUS и сказал, что такие партнерства являются примером британского подхода.

"В неспокойные времена глобальные альянсы Великобритании являются нашим крупнейшим источником силы и безопасности. Я еду в Соединенные Штаты, чтобы запустить следующий этап программы атомных подводных лодок AUKUS, проекта, который укрепляет связи с нашими ближайшими союзниками и обеспечивает безопасность, новые технологии и экономические преимущества дома", - сказал Сунак.

По словам людей, осведомленных с обсуждениями, на создание первой подводной лодки уйдут годы, что, вероятно, потребует временных мер, пишет Bloomberg. Например, США могут разместить свои атомные подводные лодки в Австралии или продать этой стране подводные лодки класса "Вирджиния".

По словам источников Bloomberg, новый австралийский флот атомных подводных лодок будет основан на модифицированной британской конструкции с американскими деталями и модернизациями.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин раскритиковала план в четверг, заявив журналистам в Пекине, что три страны должны "делать больше вещей, которые будут способствовать региональному миру и стабильности".

Соглашение AUKUS - что известно

Великобритания, США и Австралия объявили о плане AUKUS (Австралия-Великобритания-США) в 2021 году в рамках усилий по противодействию растущему военному влиянию Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Согласно первоначальному соглашению AUKUS, объявленному в 2021 году, Соединенные Штаты и Великобритания согласились предоставить Австралии технологии и возможности для производства атомных подводных лодок. Великобритания займется обучением австралийских моряков-подводников. По мнению союзников Австралии по AUKUS, обновление ее флота повысит военные возможности страны, но это произойдет к 2040 году.

После объявления о создании альянса AUKUS Австралия вышла из соглашения с Францией по строительству неатомных подлодок на $66 миллиардов, что вызвало недовольство лидеров в Париже. Там назвали такое поведение США и Австралии "неприемлемым между союзниками и партнерами". Франция впервые в истории отозвала послов из США и Австралии, и даже поставила под сомнение свой союз с НАТО, заявив о "лжи" и отсутствии доверия в Альянсе.

Министры иностранных дел Европейского Союза выразили поддержку и солидарность с Францией во время встречи в Нью-Йорке, где обсуждали соглашение Великобритании, США и Австралии, из-за которого Париж потерял контракт на поставку подводных лодок. Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что ему трудно понять шаг Австралии, Великобритании и США.

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