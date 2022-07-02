Эти скандинавские страны подпишут протокол о присоединении к НАТО 5 июля.

Президент США Джо Байден правил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Я предоставляю отчет о вступлении Финляндии и Швеции в Организацию Североатлантического договора, подготовленный в соответствии с разделом 3(2)(E)(ii) Резолюции Совета и Согласия на ратификацию протоколов НАТО от 1949 года, а также о вступлении Польши, Венгрии и Чехии от 30 апреля 1998 года", - говорится в письмах Байдена Конгрессу.

Напомним, Швеция и Финляндия подпишут протокол о присоединении к НАТО 5 июля 2022 года.

Как сообщал УНИАН, 29 июня на саммите в Мадриде лидеры 30 стран-членов Организации Североатлантического договора официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

После приглашения этих двух скандинавских стран присоединиться к НАТО, следующий этап - это ратификация парламентами стран-членов НАТО протокола о вступлении двух скандинавских стран.

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