Лидер США похвалил канцлера Германии Олафа Шольца за помощь Украине.

Президент США Джо Байден уверен, что российский президент Владимир Путин рассчитывал, что НАТО и "Большую семерку" (G7) ждет раскол из-за войны в Украине.

Об этом он заявил перед двусторонней встречей с канцлером Германии Олафом Шольцем накануне саммита "Большой семерки", сообщает Белый дом.

"Путин с самого начала рассчитывал, что НАТО и G7 каким-то образом расколются. Но мы этого не сделали и не собираемся. Мы не можем позволить этой агрессии принять ту форму, которую она имеет, и сойти с рук", - сказал Байден.

Лидер США также похвалил канцлера Германии Олафа Шольца за помощь в оказании давления на Россию и призвал его продолжать в том же духе.

Как сообщал УНИАН, утром 26 под вражеский обстрел попал Шевченковский район столицы. Из-под завалов обстрелянной девятиэтажки спасли 7-летнюю девочку. Также спасли ее мать - 38-летнюю гражданку РФ, ее зажало бетонной плитой. Госпитализировали в общем четырех пострадавших.

Ряд европейских политиков заявили, что это - сигнал для саммита "Большой семерки" (G7) в Замке Эльмау (Бавария, Германия), которая проходит в воскресенье, 26 июня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявили, что саммит G7 должен ответить санкциями против России после циничного обстрела Киева.

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