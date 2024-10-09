Сингх отметила, что заседание контактной группы по Украине на уровне лидеров могут объединить со встречей министров.

Пентагон США рассматривает возможность переноса встречи в формате "Рамштайн", запланированной на 12 октября в Германии, из-за отмены визита президента США Джо Байдена в эту страну.

"Из-за урагана Милтон президент Байден больше не едет в Рамштайн для участия в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Мы все еще работаем над тем, как это скажется на расписании", - заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, цитирует "Голос Америки".

На вопрос, возможен ли перенос заседания группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров государств, которое могут объединить с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября, Сингх ответила:

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"Мы только сейчас это выясняем. Поэтому когда появятся обновления, я обязательно их сообщу... Мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше".

Что предшествовало

8 октября стало известно, что президент США Джо Байден не примет участия во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 12 октября, которая впервые состоится на уровне лидеров стран. Не полетит в Рамштайн и госсекретарь Энтони Блинкен.

Как сообщили в Белом доме, такое решение было принято в связи с ураганом "Милтон", который, как ожидается, в ближайшее время должен поразить американский штат Флорида.

Ранее издание The Washington Post писало, что на "Рамштайн" союзники могут приблизить вступление Украины в НАТО.

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