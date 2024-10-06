Однако эти шаги не будут настолько неотложными, как того хочет Киев.

На ближайшем заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" союзники могут предложить стране более четкие шаги вступления в НАТО.

Однако они не будут настолько неотложны, как того хочет Киев, заявил неназванный западный дипломат изданию The Washington Post. Он отметил, что предложение может прозвучать во время заседания 12 октября, в котором примут участие президенты США Джо Байден и Украины - Владимир Зеленский.

Издание указало, что заседание "Рамштайн" пройдет за несколько недель до президентских выборов в США, что побуждает Зеленского искать заверений, что поддержка продолжится. Но Байденнеготовсовершатьрешительные шаги в поддержку Украины.

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Украина и НАТО

Во время последнего саммита НАТО предложило Украине так называемый "мост к вступлению в Альянс". Он предполагал укрепление сотрудничества.

Уже бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, покидая пост, заявил, чтосожалеет, что НАТО не предоставило Украине больше оружия еще до вторжения РФ. "Если есть что-то, о чем я сожалею и сейчас вижу это более четко, это то, что мы должны были предоставить значительно больше военной поддержки Украине и гораздо раньше. Мы должны признать, что должны были предоставить им оружие до вторжения", - сказал Столтенберг.

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