Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение Байдена отложить свою поездку.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отменил поездку в Германию, где должно состояться заседание в формате "Рамштайн". Ранее аналогичное решение принял президент США Джо Байден.

"Сегодня утром Белый дом объявил, что с учетом прогнозируемой траектории, а также мощности урагана "Милтон", президент Байден откладывает запланированную поездку в Германию и Анголу", – заявил журналистам представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Он отметил, что к американской делегации планировал присоединиться и госсекретарь Энтони Блинкен. Однако он также отложил свой визит.

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Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение Байдена отложить свою поездку. По его словам, он ожидает переноса визита. Когда именно он состоится, пока неизвестно, пишет Reuters.

"Это была бы очень важная встреча, и мы готовились к ней со всех сторон. Она будет перенесена. Но я должен сказать совершенно откровенно, что если бы такие ураганы бушевали в моей стране, то я бы также принял такое решение", – заявил Шольц.

Что предшествовало

8 октября стало известно, что президент США Джо Байден не примет участия во встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 12 октября, которая впервые состоится на уровне лидеров стран.

Как сообщили в Белом доме, такое решение было принято в связи с ураганом "Милтон", который, как ожидается, в ближайшее время должен обрушиться на американский штат Флорида.

Ранее издание The Washington Post писало, что на "Рамштайн" союзники могут приблизить вступление Украины в НАТО.

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