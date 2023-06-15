Вопрос о членстве Украины станет одной из самых горячих тем на предстоящем саммите НАТО.

Президент США Джо Байден и его команда находятся в разгаре важного разговора с другими членами НАТО о том, как и когда Украина может присоединиться к Альянсу.

Вопрос о членстве Украины в НАТО является одним из нескольких вопросов, которые лидеры будут обсуждать на встрече в литовской столице Вильнюсе в середине июля, сообщает CNN. Как сообщается, также будут обсуждаться новые обязательства по расходам на оборону и новый преемник генерального секретаря Єнса Столтенберга, который планирует покинуть свой пост осенью.

"Тем не менее, именно вопрос о членстве Украины станет одной из самых горячих точек для группы, которой удалось сохранить удивительное единство в условиях неспровоцированного вторжения России",- сообщает издание.

Как сообщается, некоторые союзники, особенно в Восточной Европе, расположенные ближе к Украине и России, выступают за более конкретный путь присоединения Киева к НАТО после окончания войны.

По данным СNN, Байден и члены его администрации привержены нынешней позиции Альянса, в которой говорится, что Украина в конечном итоге присоединится к НАТО.

Сотрудничество Украины с НАТО

По данным NYT, на саммите НАТО Украине могут предложить израильскую модель безопасности. Целью такого решения, по данным издания, явлется необходимость убедить Путина, что поток оружия в Укаину и обучения военных ВСУ не прекратится.

Тем временем действующий генсек НАТО Єанс Столтенберг настаивает, что двери Альянса открыты для Украины. По его словам, саммит Альянса в июле подтвердит, что будущее Украины с НАТО.

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