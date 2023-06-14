Кандидатуры Фредериксен и Уоллеса на должность генсека до сих пор не получили единодушной поддержки.

Лидеры НАТО склоняются к тому, чтобы продлить срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря, хотя он публично заявлял, что планирует покинуть свой пост в октябре. Причина тому – разногласия в отношении потенциальных преемников Столтенберга, возглавляющего альянс последние 9 лет, пишет Financial Times.

В альянсе растет пессимизм в отношении того, что замену Столтенбергу удастся согласовать к июльскому саммиту НАТО в Литве. Кандидатуры премьер-министра Дании Метте Фредериксен и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, о которых было публично известно ранее, до сих пор не получили единодушной поддержки.

Большинство стран, в том числе США, считают, что пост должен занять действующий или бывший президент или премьер-министр, говорят чиновники. К тому же, это должен быть чиновник с высоким уровнем поддержки. Многие столицы высказались за идею о том, чтобы впервые выбрать генсеком женщину. Другие говорят, что это должен быть кандидат из Восточной Европы – чтобы показать важность региона и войны, продолжающейся в нем.

Участники дискуссий относительно преемника Столтенберга сказали FT, что учитывая угрозы для альянса со стороны Китая и России и проблемы с поиском нового генсекретаря, немало стран рассматривают очередное продление мандата Столтенберга (уже 4-е) как краткосрочный компромисс. Это помогло бы отложить принятие решение до следующего года, когда саммит НАТО будет принимать Вашингтон.

Многие члены альянса также высоко оценивают деятельность Столтенберга на посту. Один из глав МИД стран альянса сказал, что он "был прекрасным генеральным секретарем, и нет смысла раскачивать лодку". Кроме того, отмечают, что продление полномочий Столтенберга дало бы ему больше времени для работы над вступлением Швеции в НАТО, против чего продолжает выступать Турция.

Преемник Столтенберга - что сообщалось

Бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг, с 2014 года являющийся генеральным секретарем НАТО, заявлял, что планирует покинуть пост после того, как осенью 2023 года срок его полномочий истечет. СМИ также писали, что он может стать новым председателем Международного валютного фонда.

Сообщалось, что генеральным секретарем НАТО вместо него может стать 45-летняя премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По информации FT, ее поддержали Франция и Германия, но президент США Джо Байден на встрече ранее в этом месяце поддержки не выразил.

Также появлялись сообщения о том, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак лоббирует назначение министра обороны Бена Уоллеса на пост генерального секретаря.

До Столтенберга пост генсека занимали выходцы из Европы, занимавшие высокие должности в правительствах. В частности, экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен (2009-2014), бывший глава МИД Нидерладнов Яп де Хоп Схеффер (2004-2009), бывший министр обороны Великобритании Джордж Робертсон (1999-2003).

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