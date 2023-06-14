По словам американских чиновников, идея состоит в том, чтобы убедить Путина, что поток оружия и обучения в Киев не прекратится.

США хотят предложить Украине на саммите НАТО "израильскую" модель безопасности, сообщает NYT со ссылкой на чиновников из администрации Байдена.

Отмечается, что Израиль имеет 10-летние обязательства в области безопасности с Соединенными Штатами, хотя для Украины этот срок может быть меньше.

По словам американских чиновников, идея состоит в том, чтобы убедить Путина, что поток оружия и обучения в Киев не прекратится, а также убрать часть политики из эпизодических дебатов о том, сколько помощи предоставить в Украине в ближайшие шесть месяцев или год.

Однако это не является гарантиями безопасности, к которым стремится президент Зеленский, и некоторые союзники Украины утверждают, что только членство в НАТО и защита обещанием коллективной обороны могут гарантировать безопасность страны.

В то же время, по словам представителей администрации Байдена, некоторые союзники, особенно из стран, граничащих с Украиной, хотят, чтобы для членства Украины был установлен график и конкретные цели, но только после прекращения войны.

Отмечается, что несколько американских официальных лиц во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном считают, что администрация Байдена будет вынуждена указать более конкретный путь Украины к членству, даже если не будет определена дата.

Встреча Байдена с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ожидалось, что вопрос о пути Украины к членству станет центральным на встрече Байдена со Столтенбергом.

Как отметил один из высокопоставленных чиновников США, Столтенберг представил Байдену компромиссное предложение, в котором НАТО согласилось бы с тем, что Украине не нужно будет проходить стандартную процедуру для претендентов на членство, прежде чем она сможет присоединиться. При этом другие официальные лица заявили, что это вызовет вопросы о том, что заменит этот процесс.

Кто придет на смену Столтенбергу

Визит в США является для Столтенберга последним в качестве генсека НАТО перед его освобождением от должности. В то же время, как отмечает WSJ, по словам чиновников, администрация Байдена была бы довольна, если бы Столтенберг отбыл четвертый срок.

Основной кандидатурой на этот пост пока является датский премьер-министр Метте Фредериксен. В то же время после визита Фредериксен в Вашингтон представитель госдепа США Джон Кирби сказал, что президент еще не определился с кандидатом на замену Столтенбергу.

Как сообщает WSJ, против кандидатуры Фредериксен выступает Польша. Причинами этого является, с одной стороны, желание назначить лидера с восточного фланга НАТО на высший пост в Альянсе, а с другой - претензии к Дании за невыполнение обязательств по расходам на оборону.

"Польша, как и другие страны, расположенные ближе к России, считает, что альянс подаст мощный сигнал Москве, назначив на пост генерального секретаря НАТО выходца из страны, которая когда-то входила в состав Советского Союза. В этом ключе несколько стран выдвинули премьер-министра Эстонии Кая Каллас в качестве альтернативы Фредериксен. Но некоторые западные страны опасаются, что назначение генерального секретаря с восточного фланга было бы слишком провокационным, поскольку это ставит руководство альянса на порог России", - говорится в статье.

Украина и НАТО

Осенью 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО.

Ранее сообщалось, что Украина имеет формальную поддержку членства в Альянсе уже от 20 стран-членов. В частности, 10 июня к этому списку присоединилась Канада.

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина ожидает конкретных решений по присоединению Украины к альянсу. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что без конкретных сигналов по срокам вступления участие Украинны в саммите будет бессмысленным.

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