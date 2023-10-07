Как сообщает The Telegraph, идея "большого пакета" поддерживается многими в администрации.

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса самый крупный за всю историю пакет финансирования вооружений и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года.

Как пишет The Telegraph, по данным некоторых источников, Байден рассматривает "одноразовый" законопроект о расходах на финансирование войны в Украине до следующих президентских выборов в попытке выйти из тупика в отношениях с республиканцами.

"Некоторые чиновники полагают, что принятие единого пакета, размер которого может достигать 100 миллиардов долларов, может дать администрации Байдена наилучшие шансы обеспечить финансирование войны до выборов в ноябре следующего года", - пишет издание.

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Как отметил источник, знакомый с ходом дискуссии, идея "большого пакета" поддерживается многими в администрации.

В то же время представитель администрации США сообщил The Telegraph, что Белый дом "не принимает никаких решений о том, делать ли один большой пакет или о том, каким буде его размер" до тех пор, пока не пройдут выборы на замену спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, которые, как ожидается, начнутся в среду.

Но они заявили, что крупный пакет финансирования войны до ноября 2024 года является "одним из вариантов", находящихся на рассмотрении.

Если голосование дойдет до Палаты представителей, оно, скорее всего, пройдет при поддержке почти всех демократов и около половины представителей республиканцев. Финансирование Украины также пользуется поддержкой значительного большинства сенаторов.

С момента начала войны в феврале 2022 года Конгресс утвердил четыре военных пакета на общую сумму около 113 миллиардов долларов. Самый крупный пакет в 45 миллиардов долларов был принят в декабре 2022 года, но его срок близок к завершению.

Помощь США Украине

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена планирует 11 октября объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму около 200 миллионов долларов.

Конгресс США принял временный бюджет, из которого вычеркнули все расходы на поддержку Украины.

Как заявляла председатель Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами Александра Устинова, если Конгресс США в ближайшее время не одобрит новую помощь Украине, ВСУ почувствуют дефицит оружия уже через "месяц-полтора".

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