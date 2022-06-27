Символы российской агрессии были нанесены на капоте, дверях и стекле машины.

На автомобиль советника посольства Литвы по консульским вопросам в России Угнюса Лабутиса неизвестные нанесли букву Z, которую используют как символ поддержки российской войны против Украины.

Об этом сообщил литовский канал TV3.

Сам Лабутис в Facebook сообщил, что обнаружил буквы Z на своем автомобиле по возвращении в Москву из отпуска на Камчатке. Символы российской агрессии были нанесены на капоте, дверях и стекле.

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что уже направило ноту по этому инциденту российскому МИДу, и подчеркнуло, что это не первый случай, когда авто европейских дипломатов разрисовывают этим символом.

Как сообщал УНИАН, в апреле сейм Литвы поддержал запрет публичной демонстрации георгиевской ленты и других символов войны РФ против Украины. Помимо этого отношения Литвы и России в последние недели ухудшились из-за ограничения транзита в Калининградскую область РФ в соответствии с санкциями ЕС.

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