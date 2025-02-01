На борту медицинского самолета были четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий пациента.

В США легкомоторный самолет медицинской эвакуации Learjet 55 потерпел крушение возле Филадельфии недалеко от торгового центра. Об этом сообщает CBS News Philadelphia.

Сообщается, что на борту были четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий пациента.

Пациентом-ребенком была девочка из Мексики, которая проходила лечение в Shriners Children's Philadelphia, сообщил Мел Бауэр, представитель больницы. Ее лечение закончилось, и она направлялась домой.

Видео дня

На видеозаписях из соцсетей видно, как самолет вошёл в пике, врезался в землю и взорвался. Катастрофа произошла около 18:30 по местному времени неподалёку от торгового центра Roosevelt Mall.

При крушении борт врезался в жилые дома, которые загорелись. Обломки самолёта разбросаны по всей округе. В это время внутри помещений находились люди.

На данный момент известно, что шесть человек были доставлены в больницу, трое получили медицинскую помощь и были выписаны, а трое остаются в больнице в удовлетворительном состоянии.

Авиакатастрофа в США

Катастрофа произошла через два дня после смертоносной авиакатастрофы в Вашингтоне, когда в ночь на четверг в столице США разбился пассажирский самолет. Лайнер заходил на посадку, когда ему перекрыл траекторию военный вертолет. Произошло столкновение, в результате которого обе машины упали в реку.

В списке пассажиров были 60 человек и четыре члена экипажа. На борту вертолета были трое военных.

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