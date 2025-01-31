Вряд ли опытный экипаж допустил ошибку, которая привела к столкновению с пассажирским самолетом.

Маршрут полета Black Hawk, который попал в катастрофу с самолетом American Airlines, не был сложным. Экипаж военного вертолета выполнял обычный тренировочный полет по хорошо известной траектории. Об этом в четверг сообщил представитель армии США Джонатан Козиол, старший прапорщик армии в отставке, который имеет почти тридцатилетний опыт в военной авиации, пишет Business Insider.

Во время медиа-брифинга Козиол уточнил, что этот полет, скорее всего, рассматривался как "низкорисковый", а не средний или высокий по уровню угрозы.

Во время предполетной оценки риска и брифингов военные обязаны учитывать такие факторы, как погодные условия, тип миссии и потенциальные угрозы. Хотя Козиол работает в штабном департаменте армейской авиации, он не принимал непосредственного участия в выполнении или надзоре за этим полетом.

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Ранее в тот же день министр обороны Пит Хегсет заявил, что этот полет был "обычным" и осуществлялся в "стандартном" коридоре. Вертолет двигался по маршруту 4, который является стандартным для таких полетов, и "не должно было быть проблем", сказал Козиол.

По его словам, экипажи 12-го авиационного батальона, дислоцированного в Форт Белвуар, штат Вирджиния, хорошо знакомы с воздушным пространством Вашингтона и прилегающих территорий. Основная деятельность этого подразделения заключается в транспортировке военных и правительственных VIP-персон в регионе национальной столицы (NCR) и обеспечении их эвакуации в кризисных ситуациях.

Относительно маршрута полета Black Hawk, Козиол подчеркнул: "Это относительно легкий коридор для полета, поскольку вы летите по центру реки". Он пояснил, что городские фонари по обе стороны реки служат естественными ориентирами для пилотов. Кроме того, вертолет был оснащен навигационной картой, что позволяло экипажу четко отслеживать свою позицию в реальном времени.

"У вас есть темнота реки, и у вас есть огни по обе стороны от вас и, очевидно, поворотный маяк на Reagan National, чтобы указывать на аэродром и все движение на нем, чтобы они точно знали, где они находятся", - добавил Козиол.

В NCR существует несколько стандартных воздушных маршрутов, которыми ежедневно пользуются правительственные самолеты. Некоторые из этих маршрутов пролегают через запрещенное воздушное пространство вблизи стратегических объектов, таких как Пентагон, Белый дом, Национальный торговый центр и военно-морская обсерватория.

Каждый полет требует координации с управлением воздушного движения, включая Вашингтонский национальный аэропорт имени Рональда Рейгана, который назначает рейсам уникальный четырехзначный номер для мониторинга их перемещения. Внутри военного подразделения такие полеты планируются и контролируются с особой тщательностью.

Пилоты Black Hawk во время полета использовали очки ночного видения, которые могут уменьшать периферийное зрение и влиять на глубину восприятия. По словам Козиола, военные пилоты регулярно тренируются для минимизации подобных эффектов.

"Очевидно, что они полезны ночью, и в городской среде они все еще полезны", - отметил Козиол. Он добавил, что городские фонари могут затруднять использование ночного видения, однако полет над рекой не должен был бы создать значительных проблем.

Экипаж состоял из трех опытных авиаторов - двух пилотов и старшего бортинженера. Оба пилота суммарно имели не менее 1500 часов налета. Один из них был командиром полета и инструктором, который контролировал ежегодную подготовку второго пилота, имевшего 500 часов налета и ранее также исполнявшего обязанности командира полета.

Причина роковой аварии, в результате которой погибли все члены экипажа, пока неизвестна. Расследование продолжается.

Авиакатастрофа в Вашингтоне

Как писал УНИАН, в ночь на четверг в столице США разбился пассажирский самолет. Момент аварии попал на камеры наблюдения, которые зафиксировали, что лайнер заходил на посадку, когда ему перекрыл траекторию военный вертолет. Произошло столкновение, в результате которого обе машины упали в реку.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал трагедию в своих соцсетях. Он выразил удивление действиями пилота вертолета, а также пассивностью диспетчеров, которые не предупредили военных об опасности столкновения с пассажирским самолетом.

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