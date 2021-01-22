Источник газеты рассказал, что не работала система, которая регулирует подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей.

Одной из причин крушения Boeing 737-524 в Индонезии могли стать проблемы с системой контроля двигателя.

Читайте такжеОбнаружены черные ящики разбившегося Boeing 737 из ИндонезииОб этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информацию предварительного расследования. В авиакатастрофе погибли 62 человека.

Источник газеты рассказал, что не работала система, которая регулирует подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей. Предполагается, что пилоты не отключили эту систему, как нужно сделать по инструкции. Вместо этого пилоты пытались восстановить ее функционирование, что могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление самолетом. Газета напоминает, что Boeing можно управлять и с одним двигателем и пилоты этому обучаются, передает kommersant.

Авиакатастрофа в Индонезии

Самолет упал в Яванское море в районе архипелага Серибу 9 января.

На борту находились 56 пассажиров и шесть членов экипажа. На самолете летели только граждане Индонезии.

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Автор: УНИАН