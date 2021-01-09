В настоящее время идет поисковая операция.

Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близи столицы страны Джакарты.

Как передает ТАСС, самолет Boeing 737 упал в Яванское море в районе острова Лаки.

По данным представителя местных властей, информация о крушении самолета была получена примерно в 14:30 по местному времени (09:30 по Киеву), в настоящее время идет поисковая операция.

Перед этим СМИ сообщали, что диспетчеры в Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing Sriwijaya Air, на борту которого могли находиться не менее 50 пассажиров. Самолет выполнял рейс из Джакарты в город Пантианак (административный цент провинции Западный Калимантан).

Лайнер Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява.

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Автор: УНИАН