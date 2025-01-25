В момент взлета у самолета отказал двигатель, пишут российские паблики.

В России растет количество происшествий с пассажирскими самолетами. Новый такой инцидент едва не закончился полноценной авиакатастрофой.

Как сообщают российские СМИ, в аэропорту поселка Нелькан (Хабаровский край) самолет Ан-24 не смог взлететь и выкатился за пределы полосы. Как видно на опубликованных в Сети кадрах, самолет остался целым, хоть и застрял в кустарнике на краю аэродрома.

По данным российских СМИ, на борту находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа. Никто не пострадал.

Причины инцидента еще устанавливаются, но некоторые российские паблики пишут, что у воздушного судна в ответственный момент отказал один из двигателей.

Инциденты с гражданскими самолетами в РФ

Как писал УНИАН, из-за западных санкций Россия не может нормально обслуживать свои пассажирские самолеты иностранного производства. Например, по состоянию на ноябрь 2024 года в России уже не летали, а стояли в ангарах, около половины самолетов Airbus neo.

Те же самолеты, которые еще способны подниматься в воздух, грозят крупной катастрофой в любой момент. Только за текущий месяц в России произошло несколько воздушных инцидентов, связанных с неисправностью российских самолетов. Лишь чудом обошлось без крушений.

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