Boeing 737 екстрено приземлився в аеропорту "‎Внуково"‎.

Самолет авиакомпании Utair, который летел из Санкт-Петербурга в Самарканд, экстренно сел в Москве. Произошло это из-за неисправности стабилизатора правого двигателя.

Об инциденте сообщает издание Astra. В России заявили, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Также сообщалось о подготовке резервного самолета для продолжения рейса.

Стоит отметить, что этот инцидент стал уже третьей аварийной посадкой российских самолетов за последнюю неделю. Так, 3 января 2025 года самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Египте из-за отказа двигателя.

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2 января похожая проблема привела к экстренной посадке самолета российской авиакомпании NordStar в Волгограде. Как сообщалось, лайнер выполнял рейс в Екатеринбург.

Санкции бьют по российским самолетам

С началом полномасштабной войны и введением санкций российские перевозчики начали сталкиваться с большими трудностями в обслуживании самолетов.

Россия была вынуждена "припарковать" более половины всего авиапарка самолетов Airbus A320neo и А321neo. Главной проблемой стало состояние двигателей – из-за западных ограничений перевозчики вынуждены экономить ресурс агрегатов.

А летом стало известно, что с конца октября 2023 года по 26 июня 2024 года количество годных самолетов в парке 13 крупнейших российских авиаперевозчиков сократилось на 3%, до 693 воздушных бортов.

По мнению экспертов, российская авиапромышленность не успеет заменить западные самолеты, которые должны вывести из эксплуатации до 2030 года. Как недавно стало известно, после начала полномасштабной войны российская "Объединенная авиастроительная корпорация" построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировала.

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