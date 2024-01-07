Кулик напомнил, что КНДР очень зависит от Китая.

Двое суток подряд Северная Корея обстреливает буферную зону с Южной Кореей. Однако Пхеньян вряд ли решится на крупное вторжение.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. При этом, по его словам, можно ожидать повышения ставок и создания опасных очагов.

"Северная Корея вполне может сделать вылазку десанта или обстрел непосредственно блокпостов Южной Кореи, но крупное вторжение вряд ли", – считает он.

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Кулик напомнил, что КНДР очень зависит от Китая. Около 99% внешнеэкономической деятельности Северной Кореи проходит именно через КНР.

"То есть почти все операции, связанные с обходом санкций – вопрос китайско-северокорейских отношений. И Пхеньян не может обходить Пекин в любых действиях, эскалациях, провокациях и заявлениях", – добавил эксперт.

В свою очередь Китай не заинтересован в войне между Северной и Южной Кореей. На данный момент Пекин не готов к столкновению с коллективным Западом, а также не завершена модернизация китайской армии.

"Даже за Тайвань. 2027-2035 год называют как рамку, когда Китай может подойти к полному перевооружению, создать необходимые военные технологии и запас прочности, чтобы вести какие-то боевые действия. Но, чтобы их решить, необходимо много условий", – объяснил Кулик.

В частности, необходимо, чтобы коллективный Запад и в частности США не были готовы к ответу. Кроме того, нужен достаточный запас вооружений.

"Чтобы были высокие технологии, ракетные технологии, массовое оружие, достаточный запас боеприпасов, готовность воевать, боевой дух — пока что у Китая всего этого недостаточно. Поэтому я бы не ожидал в 2024 году войну в Корее, а вот повышение ставок и создание опасных очагов — вполне возможно", – констатировал эксперт.

Военная активность КНДР: что происходит на полуострове

Осенью 2023 года КНДР в одностороннем порядке расторгла пятилетнее соглашение с Южной Корее й о снижении военной напряженности. Пхеньян сообщил о планах развернуть более мощные вооруженные силы и новое оружие на границе.

Вскоре после этого Северная Корея начала стягивать к границе тяжелое оружие.

В начале января 2024 года КНДР осуществила обстрелы буферной зоны на границе с Южной Кореей. Из-за такой активности 5 января даже пришлось эвакуировать часть жителей, а южнокорейские военные начали собственные учения с боевыми стрельбами.

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