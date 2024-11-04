Иран готовится провести комплексную атаку на Израиль с использованием более мощных боеголовок и "другого оружия", которое не применял во время двух предыдущих обстрелов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По словам египетского чиновника, Тегеран частным образом предупредил Каир о "жестоком и комплексном" ответе Израиля в связи с атакой на Иран 26 октября.
"Наши военные потеряли людей, поэтому им нужно реагировать", - объяснял иранский чиновник.
Как добавляется, Иран для этой атаки может использовать территорию Ирака, чтобы ударить по израильским военным объектам. Иранские и арабские чиновники указывают, что Тегеран не планирует ограничиваться ракетами и дронами, а использует более мощные боеголовки.
При этом сама атака состоится уже после завтрашних выборов в США, но до инаугурации нового президента в январе, поскольку Иран не хочет влиять на выборы в Штатах.
В издании указывается, что по данным американских спецслужб, Иран считает лучшим для себя президентом США Камалу Харрис, а не Дональда Трампа.
Обострение между Израилем и Ираном
Как сообщал УНИАН, 1 октября иранская армия осуществила второй массированный обстрел территории Израиля, выпустив по стране десятки ракет. Сбивать их помогали Соединенные Штаты Америки.
В конце октября стало известно, что Израиль повредил две секретные военные базы Ирана. Часть зданий повреждена на военной базе Парчин, где Иран, вероятно, проводил испытания взрывчатых веществ для ядерного оружия.