О последствиях удара подробно не рассказывают.

В армии обороны Израиля предупредили, что массированный ракетный обстрел страны со стороны Ирана будет иметь последствия.

Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил журналистам, что этой ночью Военно-воздушные силы страны продолжат наносить мощные удары на Ближнем Востоке, "как это было в течение последнего года". Его заявление цитирует The Times of Israel.

Военный отметил сотрудничество израильской и американской систем противовоздушной обороны в обнаружении и перехвате ракет, однако добавил, что детали последствий атаки не будут разглашать из соображений безопасности:

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"Иран совершил серьезный акт сегодня ночью и подталкивает Ближний Восток к эскалации. Мы будем действовать в выбранном нами месте и в выбранное нами время, в соответствии с указаниями политического эшелона. Сегодняшнее событие будет иметь последствия".

Массированный обстрел Израиля

Как известно, этим вечером Иран осуществил запуск большого количества ракет по Израилю. ЦАХАЛ сообщил, что речь идет об около 180 воздушных целей.

В Пентагоне проинформировали, что американские эсминцы выпустили около дюжины перехватчиков по иранским ракетам.

Тегеран предупредил, что месть за эту атаку вызовет "более сокрушительный и разрушительный ответ", а Революционная гвардия назвала обстрел местью за убийство Исмаила Хании, Хасана Насраллы и Аббаса Нилфорушана.

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