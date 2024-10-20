Эта ситуация может вызвать серьезное недовольство в Тель-Авиве.

В США началось расследование утечки строго секретных данных разведки относительно планов Израиля на операцию "возмездия" в ответ на ракетный обстрел Ирана, который произошел в начале октября.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на три осведомленных источника. Один из них подтвердил подлинность документов. Представитель американского правительства признался, что это вызывает серьезную обеспокоенность.

Как пишет издание, 18 октября в Интернете начали распространяться документы, которые датированы 15 и 16 октября, имеют пометку "совершенно секретно" и предназначены только для США и союзников по разведывательному альянсу "Пяти глаз" (Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания).

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Там описывается подготовка Израиля к нанесению удара по Ирану. В частности Национальное агентство геопространственной разведки отмечало о перемещении боеприпасов, а Агентство национальной безопасности - о тренировочных полетах израильских ВВС с применением ракет "воздух-поверхность". При этом указывается, что Штаты не фиксировали признаков того, что Израиль планирует атаковать Иран ядеркой.

По словам американского чиновника, следствие устанавливает лиц, которые имели доступ к документам. Как добавляется, такие инциденты автоматически запускают расследование ФБР, Пентагона и разведывательных служб США.

Отмечается, что утечка произошла в крайне напряженный момент для американо-израильских отношений. Эта ситуация может вызвать серьезное недовольство в Тель-Авиве.

"Если утечка тактических планов Израиля действительно имела место, это серьезное нарушение", - пояснил Мик Малрой, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока.

Утечка документов в США

Как известно, в прошлом году в апреле в сети появились документы с секретными данными Пентагона. Они включали информацию о позициях ВСУ и поставках военной техники от союзников в Украину.

13 апреля ФБР задержало 21-летнего военнослужащего разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру.

Уже в мае в США произошла новая массовая утечка данных - личная информация 237 тысяч нынешних и бывших федеральных госслужащих была раскрыта в результате утечки данных в Департаменте транспорта.

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