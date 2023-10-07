Армия Израиля обеспокоена возможным нападением со стороны Ливана или Сирии, но готова к этому.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт выразил надежду, что к концу субботнего дня в Израиле больше не останется живых террористов.

"Мы очень сосредоточены на спасении сил, где продолжаются боевые действия, и на борьбе с этими террористами, и надеемся, что к концу дня в Израиле больше не останется живых террористов", - сказал Хехт CNN.

Чтобы обеспечить безопасность территории для мирных жителей, в различных местах ведутся боевые действия спецназа, а пожарные берут под контроль и зачищают некоторые территории, добавил он.

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Кроме того, с начала атаки ХАМАСа в субботу рано утром на помощь были призваны "десятки тысяч" израильских резервистов, сообщил Хехт.

Отвечая на вопрос, как Израиль обеспечивает безопасность путей проникновения, Хехт сказал: "Мы полностью развернуты и сосредоточены на прикрытии с воздуха, чтобы увидеть, что происходит, мы развернули силы в точках проникновения и снова медленно охраняем территорию и пытаемся позаботиться обо всех людях".

По словам Хехта, ЦАХАЛ обеспокоен возможным нападением со стороны северных стран - Ливана или Сирии.

"Мы готовы на севере, в случае, если там появится какая-то палестинская группировка, в случае, если они решат вторгнуться, мы будем готовы, мы рассматриваем это и готовы к этому", - сказал представитель армии Израиля.

Война в Израиле - новости об атаке ХАМАС

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 7 октября, ХАМАС начал атаку на Израиль. Боевики из сектора Газа совершили массированный ракетный удар по территории Израиля, в некоторых городах зафиксированы пожары и разрушения. Под этим прикрытием палестинские боевики прорвали границу и продвинулись на десятки километров вглубь Израиля, там продолжаются бои.

Израиль наносит ответные удары и начал операцию "Железные мечи" против группировки ХАМАС. ЦАХАЛ сейчас наносит удары по целям ХАМАС в Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху примерно через пять часов после начала нападения заявил, что страна находится в состоянии войны.

О своей поддержке ХАМАСу официально сообщили представители Ирана. Вину за ситуацию на израиль возложили также Саудовская Аравия и Катар.

В МИД Украины отметили, что сейчас среди пострадавших в Израиле украинцев нет. Ведомство создало оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Тем временем, президент Владимир Зеленский осудил атаку на Израиль и подчеркнул, что право этой страны на защиту не подлежит сомнению. По его словам, Украина верит, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены.

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