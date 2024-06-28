Глава британской армии планирует для этого привлечь использование современных технологий.

Новый глава британской армии генерал сэр Роли Волкер заявил, что планирует "удвоить летальность" вооруженных сил за три года и утроить ее до конца десятилетия, путем закупки "умных" боеприпасов, таких как ракеты с несколькими боеголовками и роев беспилотников, которые могут убивать больше вражеских солдат одновременно, пишет The Times.

В издании добавляют, что генерал является бывшим членом Специальной воздушной службы Британской Армии, который выжил после подрыва на придорожной бомбе в Афганистане. Волкер подчеркнул, что хочет сделать армию "похожей на спецвойска".

"Единственным реальным измерением армии является ее боевая мощь: ее смертоносность перед лицом очень реальных угроз, которые сближаются. В ближайшей перспективе мой вызов британской армии заключается в том, чтобы удвоить эту летальность за три года и утроить ее до конца десятилетия", - отметил новый глава британской армии во время своего обращения к партнерам по отрасли. Видео дня

По его словам, электронная война, дроны, системы противовоздушной обороны и дальнобойные средства поражения, а именно ракеты, "остаются теми звездами, на которые надо ориентироваться", когда речь идет об амбициях Волкера относительно того, что необходимо армии.

Помимо разработки новых технологий, Волкер хочет решить проблему нехватки боеприпасов в вооруженных силах Британии.

Генерал сэр Ричард Ширрефф, служивший заместителем командующего НАТО, в прошлом месяце заявил, что боеприпасов в британской армии "критически не хватает".

"Дно бочки было выскоблено, чтобы обеспечить все, что может пойти в Украину, но это нужно заменить, это нужно пополнить", - подчеркнул он.

Что известно о Роли Волкере

Роли Волкер сначала служил в Ирландской гвардии, после чего присоединился к SAS (Специальная воздушная служба Британской армии - УНИАН) и в 2003 году стал руководителем десяток рейдов на вражеские объекты в Ираке.

В 2010 году его наградили орденом "За выдающиеся заслуги" и "несокрушимое лидерство" во время шестимесячной командировки в Афганистан. Он выжил при взрыве бомбы талибов, которая разорвала колеса его 15-тонного бронированного автомобиля Ridgeback, подбросив генерала на 6 футов в воздух.

"Он сменил на посту начальника Генерального штаба генерала сэра Патрика Сандерса, одного из самых любимых офицеров на этом посту за последние годы, который открыто критиковал планы правительства по сокращению численности войска", - добавили в The Times.

Также известно, что Волкер женат и имеет троих детей.

Великобритания и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания позволила бить своим оружием по военным целям в РФ. По его словам, об этом было обговорено во время телефонного разговора с премьер-министром страны Риши Сунаком.

В свою очередь журналисты The Sunday Times заявили, что Великобритания тайно поставляет оружие для Украины. По словам инсайдеров, большая часть британской военной помощи пробирается к украинской границе двумя маршрутами.

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