Берлин десятилетие назад отменил обязательную службу в армии, но споры по этому решению до сих пор продолжаются.

Уже 10 лет молодых ребят в Германии не отправляют на обязательную службу в Бундесвере после соответствующего решения парламента. Можно ли сказать, что оно до сих пор оправдано?

Об этом говорится в статье Die Welt. В Израиле мужчины и женщины обязательно проходят военную службу в течение двух лет. Столько же продолжается и служба в Южной Корее. Во время этих двух лет контакты рекрутов с друзьями и семьей ограничены, - объясняет немецкий журналист Райнер Гаубрих, который сам тоже служил в немецкой армии.

К счастью, Германия не окружена врагами. И больше нет ни одного коммунистического государства у германской границы.

"Именно поэтому многие граждане убеждены, что безопасность ФРГ не под угрозой. А борьба за власть в мире теперь ведется экономическими методами или с помощью "мягкой силы". Скажите об этом людям в Украине или в странах Балтии, или немецким солдатам в Мали", - отмечает он.

Читайте такжеPolitico: Путин начал войну против Украины по ряду причин, и они снова актуальныПо его мнению, отмена военного призыва внесла свой вклад в укрепление этого ошибочного суждения. Потому что за это время еще больше сократилась та часть населения, которой приходилось иметь дело с военными сценариями в жизни или чьи родственники проходили через такой опыт. Поскольку Бундесвер теперь берет на службу только добровольцев, часто можно наблюдать так называемый "негативный отбор". Много людей идут в армию, потому что не смогли найти другую работу, или слишком сильно увлекаются оружием или боевыми искусствами. Солдаты в Германии - это не "граждане в униформе", они больше не зеркало общества.

Это увеличивает внутренний разрыв между обществом и армией, который появился в послевоенный период. А без призыва Бундесвер все острее упирается в ограничение своих возможностей. Когда-то в немецкой армии служили 500 тысяч человек. Теперь немецких военных всего 180 тысяч. А в это же время, количество зарубежных миссий возросло. Именно поэтому, например, экс-министр обороны ФРГ Франц Йозеф Юнг и эксперты вроде профессора Университета федеральных вооруженных сил Михаэля Фольффсона обсуждают возобновление призыва в Германии.

В свою очередь, журналист Торстен Юнгхольт, который с 2009 года пишет о проблемах Бундесвера, считает, что отмена призыва была правильным решением. По его мнению, неправильной была лишь ссылка на экономические причины. Холодная война, во времена которой Германия была линией фронта, давно закончилась. В 1990 году угроза исчезла. И для защиты ФРГ не нужна большая армия. Хватит и специализированных профессионалов.

Читайте такжеНемецкие военные помогут Португалии бороться с коронавирусом"Это касается не только международных кризисов, но и потребности в защите страны и союзников, которая снова появилась после аннексии Крыма", - считает он.

НАТО больше не требует от Германии поддерживать 12 дивизий. Достаточно и трех. Поэтому причин проводить призыв в стране, по мнению Юнгхольта, нет.

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Перевод: Лесь Дымань