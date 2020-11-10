Протесты в Ереване начались после подписания соглашения о прекращении боев в Карабахе.

Протестующие около здания парламента Армении в Ереване избили спикера Национального собрания Арарата Мирзояна.

Между охранниками Мирзояна и демонстрантами произошла стычка. Во время нее спикер находился в автомобиле, передает РБК.

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Протестующие окружили машину, вытащили оттуда Мирзояна и избили.

После этого в драку вмешалась охрана спикера и военные. Мирзояна снова поместили в автомобиль, о его состоянии не сообщается.

Как пишет издание Arminfo, Мирзоян находился в автомобиле с детьми. На место происшествия прибыла машина скорой помощи, но некоторое время врачи не могли подойти к пострадавшему.

Позже News.am сообщил, что спикер парламента находится в больнице.

Война в Нагорном Карабахе: что известно

Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

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В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

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Автор: Александр Топчий