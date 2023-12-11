Президент Украины стремится заручиться международной поддержкой для создания условий для потенциальных мирных переговоров и прочного соглашения.

Аргентина согласилась провести саммит с лидерами Латинской Америки в начале следующего года, поскольку президент Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой так называемого Глобального Юга в войне с Россией.

Зеленский обсудил саммит с новым президентом Аргентины Хавьером Милеем в воскресенье в Буэнос-Айресе, сообщил в телефонном интервью заместитель главы администрации украинского лидера по иностранным делам Игорь Жовква, пишет Bloomberg.

"У нас был содержательный разговор. Мы обсуждали множество вещей, от формулы мира в Украине до двустороннего сотрудничества", - сказал Жовква.

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Он отметил, что "поездка на полдня в Аргентину была очень продуктивной".

Президент Украины стремился заручиться международной поддержкой для создания условий для потенциальных мирных переговоров и прочного соглашения.

Визит Зеленского в Аргентину - детали

Зеленский совершил поездку длиной почти 13 000 километров (8 000 миль) в Буэнос-Айрес, чтобы присутствовать на инаугурации Милей, и встретился с коллегами из Эквадора, Уругвая и Парагвая. Он также провел короткую беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы попытаться убедить его отказаться от своих возражений против продвижения вперед переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Зеленский уехал из Аргентины в США, где он планирует заручиться поддержкой, поскольку запрос президента Джо Байдена о военной помощи застопорился в Конгрессе.

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