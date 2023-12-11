Они обсудили подготовку саммита Украина-Латинская Америка.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня на площадях и улицах Буэнос-Айреса очень часто звучало слово "свобода" - libertad. И это объединяет нас - Украину и Аргентину. Мы действительно ценим свободу, мы действительно ее защищаем и мы действительно готовы укреплять свободу вместе", - написал глава государства.

В Офисе президента отметили, что в Буэнос-Айресе Зеленский поздравил Милея с официальным вступлением в должность президента. "В период войны сложно найти время и пролететь пол земного шара. Но мы услышали вас, ваши сигналы в парламенте и вашу личную энергию относительно поддержки Украины, наших людей, которые борются против российской агрессии", - сказал он.

Видео дня

Зеленский рассказал о процессе имплементации украинской формулы мира и пригласил аргентинскую сторону к участию в четвертой встрече советников по вопросам нацбезопасности и внешней политики по реализации формулы мира в январе 2024 года и в подготовке первого учредительного Глобального саммита мира.

Также они обсудили следующие шаги в подготовке саммита Украина - Латинская Америка и развитии двустороннего сотрудничества в ряде сфер.

Визит Зеленского в Аргентину:

Как сообщал УНИАН, вчера президент посетил Национальный конгресс страны, в котором проходила инаугурация новоизбранного президента.

Известно, что в ходе визита он провел встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу и президентом Республики Парагвай Сантьяго Пеньей.

Кроме того, на одном из видео можно увидеть, что украинский президент имел разговор с венгерским премьером Виктором Орбаном.

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