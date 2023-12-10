Два лидера встретились на инаугурации новоизбранного президента Аргентины.

Президент Владимир Зеленский коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине, куда оба прибыли, чтобы принять участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента страны.

На кадрах видеотрансляции было видно, что Зеленский и Орбан о чем-то активно дискутируют, но звука этого разговора в трансляции не было. На момент этой публикации ни украинская, ни венгерская сторона не предоставили официальных комментариев относительно встречи двух лидеров.

Вероятно, этот разговор не был запланирован заранее. Как видно на фото с церемонии инаугурации, опубликованных Офисом президента Украины, Зеленский и Орбан оказались рядом среди официальных гостей в зале, где проходили торжества.

Отношения Украины и Венгрии - последние новости

Как писал УНИАН, действующее правительство Венгрии последовательно ведет политику, которая вредит евроатлантическим стремлениям Украины и подрывает обороноспособность нашего государства. Например, на этой неделе партия Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Кроме того, Венгрия систематически блокирует выделение средств ЕС на закупку оружия для Украины. В ноябре под блокировка попал 8-й транш на сумму 500 млн евро из Европейского фонда мира.

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