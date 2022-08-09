Западные страны уже говорят о необходимости принять меры.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, чем Турции может грозить сотрудничество с Российской Федерацией.

Свое мнение он высказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, на Западе сейчас остро недовольны турецкой политикой.

"Главное обвинение заключается в том, что Турция разрушает единство НАТО своими особыми отношениями с Российской Федерацией, которая названа стратегическим противником Альянса. И член НАТО разрушает его консенсус по государству, которое является стратегическим противником. Это крайне нелояльное поведение", - отметил он.

Советник главы ОП убежден, что сейчас власти Турции "идут по лезвию бритвы" в отношении НАТО, а многие страны уже говорят о необходимости принять меры.

"Здесь вопрос в том, может ли НАТО оставить это без ответа. Возможно какие-то кулуарные вещи произойдут. Но они не могут оставить это без ответа, если они хоть сколько-нибудь дорожат единством НАТО и его авторитетом", - подчеркнул Арестович.

Напомним, что 5 августа президенты Турции и России встретились в Сочи.

На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.

Также он рассказал, что снова предложил Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. А первый помощник Эрдогана заявил, что мир "не может положить конец войне в Украине, игнорируя Россию".

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