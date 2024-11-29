Россия не подписывала учредительный договор МУС.

Франция отказалась сообщить, готова ли она арестовать лидера России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, пишет Reuters.

Официальный представитель министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан заявил, что правовая позиция Франции по ордерам на арест Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по сути, одинакова.

На прошлой неделе Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления во время конфликта в Газе. Франция подписала учредительный договор МУС, однако позже заявила, что, по ее мнению, Нетаньяху обладает иммунитетом против действий МУС, поскольку Израиль не подписал устав суда. Стоит отметить, что Россия также не подписывала учредительный договор МУС.

Видео дня

"Мы, вероятно, были менее точны, когда комментировали дело Путина по сравнению с нынешним, но в любом случае наша позиция остается прежней", - сказал Лемуан журналистам.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что Франция не станет арестовывать Путина, если он ступит на французскую землю, он сказал: "Что касается Владимира Путина, то все те, кто совершил преступления, не остаются безнаказанными. Они должны ответить за свои поступки, и мы всегда говорили, что будем применять международное право во всех его аспектах".

Однако он сказал, что вопрос об иммунитете, который, по его словам, закреплен в уставе МУС, является "сложным" и что государства могут иметь разные мнения по этому вопросу.

Ордер МУС на арест Путина

Как сообщал УНИАН, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины.

Из-за этого Путин не приехал на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Москва настаивала на его участии, однако власти ЮАР не знали, что делать в ситуации, когда они обязаны арестовать своего гостя.

Вас также могут заинтересовать новости: