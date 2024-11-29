Также расследуется дело относительно угроз взрывов, адресованных государственным учреждениям.

Словацкие силовые структуры задержали двух граждан Украины, которых подозревают в "создании угрозы критически важной инфраструктуре".

Как сообщают местные СМИ, в связи с произошедшим 28 ноября состоялось заседание Совета государственной безопасности. На заседании представители Министерства внутренних дел и глава Словацкой информационной службы (СИС) Павел Гашпар раскрыли подробности инцидента. По словам Гашпара, зафиксирована деятельность определенной группы с признаками сложной разведывательной работы, которая может угрожать безопасности, в частности, критической инфраструктуре Словакии.

"На уровне разведки мы зафиксировали долгосрочную скоординированную деятельность определенной группы людей, которая демонстрирует признаки изощренной разведывательной деятельности и потенциально может повлиять на безопасность", - сказал он.

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Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток сказал, что задержаны двое подозреваемых, которые сейчас находятся в следственном изоляторе.

"Расследование продолжается" - добавил министр.

Отмечается, что во вторник полиция в Михаловке, на востоке Словакии, остановила и обыскала автомобиль гражданина Украины. По информации телеканала Markíza TV, подозреваемый был задержан в наручниках и очевидцы видели, что у него - травма головы.

Кроме того, Гашпар заявил, что в отдельном расследовании, касающемся угроз взрывов в различных учреждениях, власти смогли установить подозреваемого. Его имя не разглашается, однако сообщается, что он находится за пределами Словакии.

В Польше задержали украинца, который подстрекал шпионить за перемещением военной техники

Как сообщал УНИАН, в Польше правоохранители задержали 26-летнего украинца, которого подозревают в подстрекательстве к шпионажу гражданина страны. В Агентстве внутренней безопасности Польши рассказали, что украинец пытался заставить поляка фиксировать для него перемещение военной техники на польско-украинской границе. За фотографии и разведывательную информацию он обещал заплатить 15 тысяч евро. Однако когда гражданин Польши отказался шпионить, украинец начал ему угрожать. Мужчину удалось задержать сотрудникам Агентства внутренней безопасности Польши вместе с пограничниками.

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