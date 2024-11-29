Журналисты считают, что это может привести к развитию военного сотрудничества между РФ и КНДР.

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пхеньян для переговоров с официальными лицами Северной Кореи. Это может привести к развитию военного сотрудничества между странами, сообщает Bloomberg.

"В ходе официального визита министра обороны России запланированы встречи с военным и военно-политическим руководством КНДР", - сказано в сообщении Минобороны РФ, отмечает агентство.

Журналисты подчеркнули, что визит главы Минобороны России состоялся вскоре после того, как российский диктатор Владимир Путин грозился нанести удар по "центрам принятия решений" в Киеве новыми баллистическими ракетами. Кроме того, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с украинской делегацией прибыли в Южную Корею для встречи с президентом Юн Сук Елем, советником по национальной безопасности Син Вон Сиком и министром обороны Ким Ен Хеном.

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По словам журналистов, украинская делегация обсудила с представителями Сеула вопрос о поставках оружия Украине. Также стороны поговорили об отправке войск КНДР в Россию.

В пятницу Южная Корея подняла в воздух истребители после того, как пять военных самолетов из Китая и шесть из России вошли в зону воздушного опознавания, контролируемую Сеулом, поделились в агентстве. В этой области самолеты обязаны идентифицировать себя, приближаясь к ней.

Сотрудничество между РФ и КНДР - последние новости

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поделился, что российский диктатор Владимир Путин еще не решил, как отблагодарит Северную Корею за отправку военных в РФ. По его словам, возможно, лидер КНДР Ким Чен Ын ожидает "что-то значительное в виде военной и технологической поддержки со стороны России".

Также в ISW проанализировали, как вступление Северной Кореи в войну против Украины повлияет на мир. Эксперты считают, что Пхеньян хочет получить боевой опыт для будущих конфликтов.

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