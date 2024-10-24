Как именно поступят с Монголией, определит Ассамблея стран-участниц.

Международный уголовный суд (МУС) предварительно признал Монголию виновной в нарушении Римского статута из-за ее отказа арестовать Владимира Путина во время визита в эту страну. Об этом сообщает пресс-служба МУС.

"Палата предварительного производства II Международного уголовного суда признала, что Монголия, не арестовав господина Путина, когда он находился на ее территории, и не передала его Суду, не выполнила просьбу Суда сотрудничать в этом отношении вопреки положениям Римского статута, тем самым препятствуя Суду выполнять свои функции и полномочия", - говорится в заявлении.

Учитывая серьезность нарушения, которое совершила Монголия, этот вопрос теперь передадут на рассмотрение Ассамблеи государств-участников МУС. В организации отметили, что дипломатический иммунитет или иммунитет главы государства в случае с ордерами на арест, выданными МУС, значения не имеет.

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"Государства-участники и те, кто признает юрисдикцию Суда, обязаны арестовывать и выдавать лиц, подпадающих под ордер МУС, независимо от официальной должности или гражданства. (...) Суд выполняет функции, которые отвечают общим интересам международного сообщества, осуществляя юрисдикцию над серьезными международными преступлениями, которые включают серьезные нарушения основных норм международного права", - отметили в суде.

Какое именно наказание для Монголии может назначить Ассамблея государств-участников МУС - не уточняется.

Визит Путина в Монголию

Как писал УНИАН, в начале сентября российский диктатор прилетел с визитом в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда. Юридически Монголия была обязана выполнить ордер на его арест, выписанный в марте 2023 года.

По данным издания Bloomberg, перед этим визитом Монголия дала Кремлю твердые гарантии, что она проигнорирует свои международные обязательства и не арестует российского диктатора.

Тогда в МУС пригрозили Монголии последствиями за отказ выполнить ордер на арест Путина.

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