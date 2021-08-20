Женщина заявила мужу, что в их дом пробрался злоумышленник.

В Алабаме (США) мужчина получил пулю от любовника жены, который жил с ними тайком в одном доме.

Об этом сообщает News WKRG.

В воскресенье вечером Трейси Ривз заявила мужу Фрэнку, что в их дом пробрался злоумышленник. Это привело к перестрелке, в результате которой оба мужчины были ранены.

Майкл Амакер, которого американка представила как вора, оказался ее любовником и жил с супругами в одном доме.

Читайте такжеВ Кабуле маленькую девочку вытащили из толпы афганцев, которые в отчаянии пытаются покинут страну (видео)"Она позволяла ему оставаться дома в течение нескольких дней, кормила, в комнате были бутылки с мочой, что указывало, что он уже прожил там какое-то время", - рассказали в полиции.

Фрэнк Ривз получил огнестрельное ранение в грудь, а Амакер – в ногу. Обоих госпитализировали, однако муж Трейси от полученных травм скончался, за ее любовником ухаживают медики.

Но правоохранители не исключают, что американка наняла Амакера, чтобы тот убил ее мужа, поскольку подозреваемый уже привлекался ранее к ответственности. По данным полиции, мужчина употребляет наркотики.

Следователи предъявили ему обвинения в покушении на убийство, хранении наркотиков, владении огнестрельным оружием с измененным серийным номером.

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Автор: Иван Бойко