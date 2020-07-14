В Нью-Йорке водитель катался по городу и обстреливал прохожих

В полиции отмечают, что неизвестный сознательно целился в людей.

В Бруклине – одном из районов Нью-Йорка, водитель ранил по меньшей мере пять человек в течение 14 минут.

Об этом сообщает NBC New York, ссылаясь на местную полицию.

"По меньшей мере пять человек были подстреленные водителем автомобиля в Бруклине в понедельник ночью", - говорится в сообщении.

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Сколько точно пострадавших в результате стрельбы – неизвестно, так как злоумышленник осуществлял выстрелы с белого седана в разных локациях района.

Первой четыре выстрела в грудь получила 23-летняя местная жительница. Через 12 минут еще трое 19-летних мужчин получили по пуле в спину. Через две минуты другой местный 19-летний мужчина получил пулю в спину, когда ехал на мопеде. Женщина, которая была на заднем сиденье транспортного средства, упала и получила травмы. На данный момент все раненые находятся в местной больнице.

В полиции отмечают, что неизвестный сознательно целился в людей, и сейчас продолжается его розыск.

Как сообщал УНИАН, во время поминальной службы в американском штате Луизиана в результате стрельбы пострадали 13 человек, один из них находится в критическом состоянии.

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