70% избирателей считают, что экономическая политика нынешнего президента США либо навредила либо не оказала никакого влияния.

Только 14% американских избирателей считают, что их материальное положение сейчас лучше, чем в момент вступления Джо Байдена в должность. Его экономическая деятельность может пошатнуть перспективы нынешнего президента США на переизбрание.

Издание Financial Times пишет, что почти 70% избирателей считают, что экономическая политика Байдена либо навредила экономике США, либо не оказала на нее никакого влияния, в том числе 33% опрошенных заявили, что считают, что политика президента "сильно навредила экономике". Лишь 26% опрошенных заявили, что его политика помогла экономике

Аналогичный опрос, проведенный для FT четыре года назад, показал, что большинство американцев считают, что при президенте Дональде Трампе их материальное положение не улучшилось, однако их пессимизм был менее выраженным. В ноябре 2019 года только 35% избирателей считали, что при Трампе их материальное положение улучшилось, в то время как 31% заявили, что оно ухудшилось.

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Результаты нового опроса показали, что инфляция продолжает омрачать усилия кампании Байдена по убеждению избирателей в "байденомике" - стратегии президента по омоложению промышленного сектора страны и обращению вспять многолетней стагнации заработной платы среднего класса.

На вопрос о том, что является источником их наибольшего финансового стресса, 82% респондентов ответили, что рост цен. Три четверти респондентов заявили, что рост цен представляет собой наиболее серьезную угрозу для экономики США в ближайшие шесть месяцев

"Все группы - демократы, республиканцы и независимые - называют рост цен самой большой экономической угрозой ... и самым большим источником финансового стресса. Это плохая новость для Байдена, тем более что до дня выборов он мало что сможет сделать, чтобы изменить ситуацию", - отметил профессор Мичиганской школы Росса Эрик Гордон.

Рост цен был постоянной проблемой в течение трех лет пребывания Байдена у власти, и хотя инфляция снизилась по сравнению с прошлогодним годовым пиком в 9,1%, последние официальные данные показывают, что индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что значительно превышает целевой показатель Федеральной резервной системы в 2%.

В ответ на инфляционное давление 65% избирателей заявили, что они сократили расходы, не связанные с необходимостью, например, на отдых или питание, а 52% - на продукты питания или другие предметы повседневной необходимости.

Негативное мнение об экономической деятельности Белого дома сложилось несмотря на рекордный рост числа рабочих мест и почти трехлетнюю экономическую экспансию при Байдене. Политические союзники президента считают, что избирателей еще можно переубедить, поскольку предвыборная кампания разгорается и все больше американцев внимательно изучают его достижения.

Более половины респондентов - 52% - заявили, что слышали "немного" или "ничего" о том, что президент делает для улучшения экономики.

Выборы в США - последние новости

Нынешний президент США Джо Байден уступает в рейтинге своему главному конткуренту на выборах Дональду Трампу в 5 из 6 ключевых штатов.

Кроме того, политическое положение Байдена может оказаться под угрозой из-за его реакции на конфликт между Израилем и ХАМАС. Его подход одобряют менее четверти молодых избирателей.

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