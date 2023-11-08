Президент надеется, что любой американский лидер будет считаться с мнением общества.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на продление поддержки Украины со стороны США независимо от того, кто станет новым американским лидером по итогам выборов в 2024 году.

В интервью в рамках мероприятия Reuters NEXT Зеленский избежал прямого ответа, насколько он обеспокоен возможной победой на выборах в США Дональда Трампа.

"То ли это (президентство Трампа - УНИАН) хорошо, то ли плохо – я не знаю. Я надеюсь, что американский президент всегда будет учитывать отношение людей, общества", - отметил Зеленский.

Украинский президент надеется, что любой президент США будет помогать Украине, если американское общество поддерживает наше государство, разделяем наши ценности, проблемы, понимает все эти вызовы и вред войны.

Заявления Трампа об Украине

Бывший президент США Дональд Трамп известен своими одиозными высказываниями относительно развязанной Россией войны против Украины. По его словам, он смог бы ее завершить за 24 часа.

Кроме того, Трамп утверждал, что если бы он был президентом США, Владимир Путин не стал бы нападать на Украину. Также на его счету предложение "отдать" России Крым в обмен на мир. Раньше он хвастался "хорошим взаимопониманием" с российским дикатором Владимиром Путиным.

Недавно Зеленский пригласил Трампа в Украину, чтобы обсудить его громкие заявления о войне. Впрочем, кандидат в президенты США отказался.

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