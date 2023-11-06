Прогнозируются уличные бои с террористами ХАМАС, скрывающимися в обширной сети туннелей.

Израильские войска полностью окружили Газу и могут уже сегодня войти в город

Как пишет The Times со ссылкой на израильские СМИ, прогнозируются уличные бои с с террористами ХАМАС, скрывающимися в обширной сети туннелей.

Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что война достигла "важной стадии", поскольку израильские войска теперь также достигли побережья к югу от города Газа.

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"Теперь существуют южная Газа и северная Газа", — сказал Хагари, добавив, что путь для бегства мирных жителей на юг остается открытым.

При этом отмечается, что "нарушение связи" в секторе Газа, о котором сообщила группа по защите доступа в Интернет NetBlocks.org и подтвердила палестинской телекоммуникационной компанией Paltel, еще больше усложнило передачу подробностей нового этапа военного наступления.

Операция ЦАХАЛ в Газе

Ранее израильские военные заявили, что их солдаты достигли позиций вдоль побережья Газы в рамках расширения своих наземных операций. В результате наземного наступления палестинская территория разделена на две части, израильские войска окружили город Газа.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, более половины жилых домов в городе Газа разрушена, перемещенными лицами стали более 70% жителей города.

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