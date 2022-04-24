Кабаева засветила на пальце обручальное кольцо.

Президент России Владимир Путин тщательно скрывает свою личную жизнь. Его экс-супругу Людмилу практически никто не видел, на публике она почти не появлялась. Информации о ней нет.

Известно лишь то, что во время их брака у Путина были любовницы и не одна. Среди них гимнастка Алина Кабаева, которая, по данным СМИ, родила ему детей, а во время войны в Украине пряталась за границей.

На днях Кабаева появилась в эфире пропагандистской программы "Время". Девушка предстала перед публикой в розовом платье с георгиевской лентой, а позади нее был символ войны в Украине "Z".

Но пользователи сети обратили внимание на другое. На безымянном пальце правой руки у Кабаевой мелькало обручальное кольцо. Также она дополнила образ серьгами с жемчугом. Впрочем, ни сама Кабаева, ни Путин никак не комментируют личную жизнь.

Стоит отметить и то, что пользователи сети заметили в вероятной свадьбе Путина и Кабаевой хороший знак для Украины. Они вспомнили историю Евы Браун и Гитлера. В 1945 году "фюрер" сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Поженились они в бункере, а на следующей день после свадьбы им тела нашли мертвыми.

Напомним, ранее Алина Кабаева удивила переменами во внешности.

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