Сообщается, что бывший возлюбленный Кабаевой Муселиани находится в розыске в РФ.

Бывший капитан милиции РФ и по совместительству экс-возлюбленный предполагаемой любовницы Путина Алина Кабаевой Давид Муселиани попал в немилость в России. На него начали настоящую "охоту" подчиненные президента России.

Все из-за того, что его подозревают в хищении госсредств в арктических портах. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в хищениях обвиняют не только бывшего любовника Кабаевой, но и четырех других высокоставленных правоохранителей. Им грозит тюремный срок до пяти лет.

Муселиани и другим вменяют получение взяток при поставках снегоходов, вездеходов и катеров. Сообщается, что Муселиани находится в международном розыске в России.

Как известно, российский Следственный комитет возглавляет однокурсник Путина по университету. Бывшему возлюбленному Кабаевой грозит тюрьма и экстрадиция в Москву, если он находится за рубежом.

Отношения Кабаевой и Муселиани: что известно

Муселиани был женат, у него была маленькая дочь, когда начал отношения с Кабаевой в начале 2000-х. Когда они расстались, Алина якобы пообещала остаться друзьями. Тогда и начали всплывать слухи, что она встречается с кремлевским лидером.

"Мы расстались, это было обоюдное решение", — сказала тогда Кабаева. "Мы сохранили хорошие отношения, и я думаю, что мы останемся друзьями", - добавляла она.

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