Бывший капитан милиции РФ и по совместительству экс-возлюбленный предполагаемой любовницы Путина Алина Кабаевой Давид Муселиани попал в немилость в России. На него начали настоящую "охоту" подчиненные президента России.
Все из-за того, что его подозревают в хищении госсредств в арктических портах. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что в хищениях обвиняют не только бывшего любовника Кабаевой, но и четырех других высокоставленных правоохранителей. Им грозит тюремный срок до пяти лет.
Муселиани и другим вменяют получение взяток при поставках снегоходов, вездеходов и катеров. Сообщается, что Муселиани находится в международном розыске в России.
Как известно, российский Следственный комитет возглавляет однокурсник Путина по университету. Бывшему возлюбленному Кабаевой грозит тюрьма и экстрадиция в Москву, если он находится за рубежом.
Отношения Кабаевой и Муселиани: что известно
Муселиани был женат, у него была маленькая дочь, когда начал отношения с Кабаевой в начале 2000-х. Когда они расстались, Алина якобы пообещала остаться друзьями. Тогда и начали всплывать слухи, что она встречается с кремлевским лидером.
"Мы расстались, это было обоюдное решение", — сказала тогда Кабаева. "Мы сохранили хорошие отношения, и я думаю, что мы останемся друзьями", - добавляла она.