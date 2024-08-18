Также диктатор пожаловался на то, что украинские беспилотники якобы нарушают белорусскую границу.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что цель "Специальной военной операции" (так россияне называют войну в Украине - УНИАН) уже достигнута. По его словам, в Украине теперь нет "нациков". Об этом он сказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия-1".

Самопровозглашенный президент считает, что в Украине "денацификация состоялась", ведь 70% украинцев "ненавидят Зеленского".

Также он отметил, что Беларусь была вынуждена перебросить к границе с Украиной почти треть своей армии, ведь Киев якобы разместил там более 120 тысяч военных. Он пожаловался, что украинские беспилотники постоянно нарушают белорусскую границу на востоке страны.

Видео дня

О чем еще сказал Лукашенко во время интервью

Также диктатор заявил, что Украина сформировала для нападения на Курскую область мощные силы с участием наемников, а именно поляков. По его словам, Курская операция - это якобы попытка Киева подтолкнуть Россию на применение оружия, в том числе и ядерного.

Кроме того, он подчеркнул, что белорусско-украинская граница "заминирована как никогда", поэтому ВСУ смогут пройти ее только с "огромными потерями". Лукашенко добавил, что Беларусь и РФ видят, откуда из западных стран может быть осуществлена агрессия против "Союзного государства".

Вас также могут заинтересовать новости: