По словам Огрызко, Лукашенко понимает, что от "этой так называемой беларисской армии не останется даже воспоминания очень быстро, и тогда ему и его режиму придет конец".

Дипломат и экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет сделать нечто подобное Курской операции на северной границе Украины, но без горячей фазы.

"Так как мы оттягиваем силы из Донецкой и Луганской областей в Курск, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко по указанию Москвы хочет сделать нечто подобное здесь на северной границе с Украиной. Но если он концентрирует войска на границе, мы должны на это реагировать. Мы должны стягивать войска, которые будут в случае чего противодействовать этому наступлению", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Огрызко, Лукашенко понимает, что от "этой так называемой беларуской армии не останется даже упоминания очень быстро, и тогда ему и его режиму придет конец".

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"Он балансирует, понимая, что можно говорить на публику, можно сказать это в телевизор, но понимать пределы своих возможностей он также должен. Иначе ему придется очень быстро бежать куда-то в район Зеленого Клина, и неизвестно, что там его встретит, или возможно в Китай", - добавил дипломат.

Заявления Лукашенко - детали

10 августа Лукашенко заявил, что Вооруженные силы Украины якобы нарушили воздушное пространство страны. По его словам, военные сбили в небе украинские дроны.

Ранее МИД Беларуси вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил ей, что страна может поставить вопрос о "целесообразности дальнейшего присутствия" в Минске диппредставительства Украины.

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