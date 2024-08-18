Также белорусский диктатор пригрозил ядерным оружием.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал очередное интервью российским пропагандистам. Он заявил телеканалу "Россия-1", что Украина сформировала для нападения на Курскую область мощные силы с участием наемников, а именно поляков.

Лукашенко подчеркнул, что это якобы попытка Киева подтолкнуть Россию на применение оружия, в том числе и ядерного. Он добавил, что Украина якобы разместила вблизи границы с Беларусью более 120 тысяч военных. По его словам, украинские БпЛА постоянно нарушают границу на востоке страны.

Кроме того, диктатор заверил, что белорусско-украинская граница "заминирована как никогда", поэтому ВСУ смогут пройти ее только с "огромными потерями". Кроме того, по словам лидера Беларуси, оборона западной границы страны проработана Минском и Москвой, поэтому при необходимости этот план может измениться на наступательный.

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Также Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ видят, откуда из западных стран может быть осуществлена агрессия против "Союзного государства".

В то же время он не обошел и тему мирных переговоров. В частности диктатор отметил, что их нужно начинать с того, что было достигнуто в Стамбуле.

Александр Лукашенко - последние заявления

Ранее Александр Лукашенко призвал завершить войну в Украине, назвав незаконное вторжение России "дракой". По его словам, эта война якобы выгодна Западу, который почему-то хочет, чтобы украинцы и россияне "уничтожили друг друга".

Также белорусский диктатор заявил, что белорусы должны готовиться к новому президенту. По его словам, он может скоро уйти в отставку и страной будет править другой человек.

"Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечен, как и все вы", - сказал Лукашенко.

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