Кроме того, YouTube запретил зарабатывать деньги на видеохостинге адвокату Трампа Рудольфу Джулиани

YouTube заблокировал канал 45-го президента США Дональда Трампа на неопределенный срок. Впервые ограничения были введены 12 января из-за штурма Капитолия сторонниками Трампа.

Читайте такжеYouTube заблокировал аккаунт Трампа«В связи с сохраняющимися опасениями возможного насилия ограничения в отношении канала Дональда Трампа остаются. Мы внимательно отслеживаем развитие событий»,— сказал представитель видеохостинга изданию Politico. Кроме того, YouTube запретил зарабатывать деньги на видеохостинге адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, передает kommersant.

Блокировка аккаунта Трампа на YouTube

YouTube заблокировал канал 45-го президента на неделю 12 января и продлил ограничения еще на неделю 19 января.

Штурм Капитолия в США

6 января в Вашингтоне протестующиезахватили здание Капитолия. Демонстранты отказались признавать итоги выборов, по которым победил демократ Джо Байден. Сейчас из-за беспорядков Конгресс США рассматривает вопрос об импичменте Дональда Трампа по обвинению в в умышленном провоцировании восстания.

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Автор: УНИАН